USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Beyaz Saray'dan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklama

Beyaz Saray, Suriye'deki kimyasal saldırının teröristler tarafından yapılmadığını söyledi.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 19:51
Beyaz Saray'dan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklama

Spicer, bugünkü basın toplantısında, “Eğer ulusal çıkarlarımıza uygun bir anlaşma sağlayamazsak, Rusya kesinlikle izole edilir” dedi.

Gazetecilerin, Suriye’deki olaylar bağlamında Rusya’ya yaptırım kararın alınması olasılığıyla ilgili sorusunu da değerlendiren Beyaz Saray sözcüsü, “Bildiğiniz gibi, somut adımlar hazır olmadığı sürece biz bunları konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Adolf Hitler'in bile II. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah kullanmadığını" söyleyen Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer'a, Nazilerin, II. Dünya Savaşı sırasında, soykırım için gaz kullandığı hatırlatıldı.

Spicer, "Esad'ın kullandığı şekilde kendi halkının üzerinde gaz kullanmadı, onları 'Soykırım merkezleri'ne gönderdi" dedi. Spicer'ın bu açıklaması da sosyal medyada gündem oldu

İdlib'te ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı kamerada İdlib'te ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı kamerada ABD'den son dakika adımı ABD'den son dakika adımı Bekir Bozdağ otopsi sonuçlarını açıkladı Bekir Bozdağ otopsi sonuçlarını açıkladı Anadolu Ajansı katliam bölgesini görüntüledi Anadolu Ajansı katliam bölgesini görüntüledi Rusya'dan Esad'a destek Rusya'dan Esad'a destek Recep Akdağ'dan İdlib açıklaması Recep Akdağ'dan İdlib açıklaması Cumhuriyet yazarı çocuk cesetleriyle dalga geçti Cumhuriyet yazarı çocuk cesetleriyle dalga geçti Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya tepki Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya tepki Korkulan oldu! Kimyasal katliam Korkulan oldu! Kimyasal katliam

Beyaz SarayRusyaSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı