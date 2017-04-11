Beyaz Saray'dan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklama

Spicer, bugünkü basın toplantısında, “Eğer ulusal çıkarlarımıza uygun bir anlaşma sağlayamazsak, Rusya kesinlikle izole edilir” dedi.



Gazetecilerin, Suriye’deki olaylar bağlamında Rusya’ya yaptırım kararın alınması olasılığıyla ilgili sorusunu da değerlendiren Beyaz Saray sözcüsü, “Bildiğiniz gibi, somut adımlar hazır olmadığı sürece biz bunları konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.



"Adolf Hitler'in bile II. Dünya Savaşı sırasında kimyasal silah kullanmadığını" söyleyen Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer'a, Nazilerin, II. Dünya Savaşı sırasında, soykırım için gaz kullandığı hatırlatıldı.



Spicer, "Esad'ın kullandığı şekilde kendi halkının üzerinde gaz kullanmadı, onları 'Soykırım merkezleri'ne gönderdi" dedi. Spicer'ın bu açıklaması da sosyal medyada gündem oldu