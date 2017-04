Bebek bakımında bunlara dikkat

Gebelik ve lohusalık döneminde annelerin neler yemesi içmesi gerektiği konusunda bilgi veren Avşaroğlu, annelere 'gebelik ve lohusalık döneminde duyduğunuz her bitki çayını içmeyin” uyarısında bulundu. Avşaroğlu, “Tıbbi olarak araştırılmış güvenirliği kanıtlanmış olan bitkilerin çaylarını içebilirsiniz. Bebeğin gazı olmaması için rezene, dereotu gibi bitkiler çok faydalıdır. Anne bu dönemde en az 2 litre su tüketmelidir. Emzirme süresi her meme için 10 dakikayı geçmemeli, bir sonraki emzirmede en son emmeyi bıraktığı memeden emzirmeye başlanmalıdır” dedi.



“Ek gıda için 6'ncı ayı bekleyin”



Bebeğin ilk besinin anne sütü olması gerektiğini vurgulayan Avşaroğlu, “Anne sütünde ilk salgılanan kolostrumun bebeğin ağzından girmesi bütün enfeksiyonlara karşı bebeği korur. Bebek sararmasın, kan şekeri düşmesin gibi nedenlerle şekerli su verilebiliyor. Bu kesinlikle çok büyük bir hata. Bebeğe 6 ay bitene kadar hiçbir şekilde ek besinlere geçilmemeli, su dahi verilmemelidir. 4. ve 5. Ayda ek besinlere geçilebileceği söyleniyor. Bu tamamen bebeğin gelişimi ile ilgidir ve bu kararı doktora bırakmalısınız” diye konuştu.



Ek besine geçiş hakkında da bilgiler veren Avşaroğlu, “Ek besinlere kabak gibi hafif besinlerle başlamalıyız. Çok az miktarda irmik veya bulgur konarak çorbalar pişirilebilir. Evde tek kullanımlık yoğurtlar yapılarak bebeğe verilebilir. Meyve püreleri verilebilir. Alerji riskine karşı ek besinleri tek tek denemelisiniz. Hepsini bir araya getirip bulamaç yapıp vermemelisiniz. Bebeğe verdiğiniz her gıda taze ve o an yapılmış olmalıdır. Şekerli gıdalardan mutlaka bebeklerinizi uzak tutun” dedi.





Anne sütü 3 ay süreyle saklanabilir



Anne sütünün sağılarak saklanması konusunda da konuşan Avşaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:



“Anneler sütünü sağabilirler. Sütü temiz koşullarda sağmak gerekiyor. Tüm aparatlar kaynatılmış ve steril olmalıdır. Sağılan süt ,süt saklama kapları veya poşetlerle, üzerine tarih yazılarak saklanmalı. Sağılan süt dondurularak derin dondurucuda 3 aya kadar saklanabilir. Buzdolabının iç rafında 3 gün, dışarıda ise 3 saat tazeliğini koruyor. Bebeğinizi besleyeceğiniz zaman donmuş sütü buzdolabının alt rafına indirerek burada çözülmesini beklemelisiniz. Eridikten sonra kullanacağınız miktarı bir kaba alıp benmari usulü ısıtmalısınız. Isıtılan süt bir daha ısıtılmaz, bebeğe verilmez.”



Gazlı bebek için neler yapılmalı?



Gazlı bebeklerle ilgili de bilgiler veren Avşaroğlu, “Bazı bebekler doğdukları ilk günden 1 yaşına kadar gazlı olabiliyor. Anne yediklerine dikkat etmeli. Anne ne yerse bebeğe süt ile geçer. Daha çok et ve sebze ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Anne üşümeyecek. Anne süt tüketmeyecek. Bebeğin ayakları sıcak olacak. Bebeğe ayak ve karın masajı yapılabilir” dedi.



Bebeklerde banyo konusunda deneyimlerini paylaşan Avşaroğlu, “İlk banyo göbeği düştükten sonra yapılmalı. Ancak bu süreç 7 ila 10 güne kadar uzayabileceği için silme vücut banyosunda önerilebilir. Oda sıcaklığı 24-26 derece olmalıdır. Tüm malzemeler banyo öncesi hazır olmalıdır. Su sıcaklığı 36,5- 37,5 derece olmalıdır. Bebeğin önce vücudunu yıkayıp en son başını yıkamalıyız. Banyo işlemi maksimum 5 dakika olmalıdır” diye konuştu.



Sarılık varsa doktora götürülmeli



Avşaroğlu, yenidoğan bebeklerde görülen sarılık hakkında ise şu bilgileri verdi:



"Bebek doğduktan sonra ilk 10 gün riskli. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Her gün bebeği soyup gün ışığında kontrol etmek gerekiyor. Sarılık varsa mutlaka hekime danışılmalıdır. Bebek çok iyi, sık sık beslenmeli, bol bol idrar ve kaka yapması gerekiyor. Sarılığın tek tedavisi bebeğin mor ışık altında yatmasıdır. Sarılık sarı örtü gibi şeylerle geçmez."