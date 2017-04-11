Başbakan Yıldırım: Kandil'in kandilini södüreceğiz

Başbakan Yıldırım, İzmir'de esnaflarla bir araya geldiği etkinlikte konuştu. Başbakan'ın gündeminde terörle mücadele konusu vardı.





'Kandil'in kandilini söndüreceğiz' diyen Başbakan Yıldırım, 'İstedikleri kadar Avrupa'da, orada burada sırtlarını sıvazlayanların yanında 'hayır' kampanyası yapsınlar. FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri kol kola vermiş, el ele vermiş, omuz omuza vermiş Türkiye'de 'hayır' çıkması için kendilerini parçalıyorlar. Hiç merak etmeyin siz bu milleti tanımadınız, hala tanımadınız. Bu millet Pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız.' dedi.



Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



'BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU'

15 yıldır her türlü olumsuzluğa rağmen dünyanın gıptayla izlediği büyük işler yaptık. Geçmişe takılıp bozuk plak gibi aynı şeyleri tekrarlarsak değişimi yakalayamayız. Bu sistem neden değişiyor? Sayın Kılıçdaroğlu 82 Anayasası'na 'hayır' verdim diyor. Bende 'hayır' verdim. Darbe anayasası olduğu için. Şimdi de 'hayır' veriyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bir yandan darbe anayasasına hayır diyeceksin. Dönüp bu önemli reforma da hayır diyeceksin.



'GARANTİLİ HÜKÜMET VAR'

Bu anayasa sürekli iktidar getiriyor. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Sonunda mutlaka iktidar var. Sandığa gidip oyumuzu veriyoruz, sonunda 5 yıllığına ülkeyi kim yönetecek belli oluyor. Halkın bunu belirlemesinin neresi kötü? Garantili hükümet var. 5 yıl çalıştıktan sonra dediklerini yaptıysa yeniden seçilir. İşin sahibi millet. Yetkiyi verir, yetkiyi alır. Buna nasıl padişahlık diyebiliyorsunuz.



'VİTESİ ÇALIŞMIYOR, FRENİ TUTMUYOR'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'muasır medeniyet seviyesine, onun da ilerisine geçmeyi hedefliyoruz' diyor. Bizimki de '82'de duralım. Bu model araba bize yeter yollar çok iyi ama biz arabamızdan memnunuz.' diyor. Şanzımanı dağılmış, vitesi çalışmıyor, frenleri tutmuyor, her tarafından ses geliyor, bu arabayla bu Türkiye gitmez. Bu yollara bu araba yakışmaz, yeni araba lazım.'Bu yollara bu araba yakışmaz. Bize yeni bir araba lazım.



'KANDİL'İ SÖNDÜRECEĞİZ'

O Kandil'in kandilini de söndüreceğiz. İstedikleri kadar Avrupa'da, orada burada sırtlarını sıvazlayanların yanında 'hayır' kampanyası yapsınlar. FETÖ, PKK, DHKP-C, Avrupa'nın bazı ülkeleri kol kola vermiş, el ele vermiş, omuz omuza vermiş Türkiye'de 'hayır' çıkması için kendilerini parçalıyorlar. Hiç merak etmeyin siz bu milleti tanımadınız, hala tanımadınız. Bu millet Pazar günü size öyle bir cevap verecek ki bir daha yerinizden kalkamayacaksınız.