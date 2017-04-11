Başbakan Yıldırım'dan Kılıdçaroğlu'na eleştiri

İzmirlileri, bu ülkenin asil evlatlarını düşmanla aynı safa koymuştur. Sen kimsin, senin ne haddine! İşte İzmir, İzmir sana Pazar günü cevabını verecek. İzmirli sana Pazar günü cevabını verecek. Bu densizlere, bu haddini bilmeyenlere Pazar günü cevap vermeye var mısın? Bir tanesi de diyor ki, yıllardır CHP'nin genel başkanlığını yapmış, tecrübeli, diyor ki, 'Eğer hayır çıkarsa düşmanı İzmir'de denize döktüğümüz kadar mutlu olacağız'. Yakışır mı bu? Bu milleti bu söylenir mi? Buradan söylüyorum, evet de veren, hayır da veren başımın tacıdır. Biz 80 milyonu kardeş bildik, bir bildik, beraber bildik, birlikte Türkiye olduk. Milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok. Yine bir milletvekili insanlara nasıl hakaretler ediyor. Burada söylemekten hicap duyduğum küfürler ediyor. İzmirlinin ağzına küfür yakışır mı?15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş alçak FETÖ teröristleri bu ülkenin uçağını, tankını, topunu, helikopterini çalarak milletin üzerine ateş ettiler. İnsanları gözlerini kırpmadan öldürdüler. O alçaklara hak ettikleri cevabı Pazar günü verecek misiniz? Ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışan bu satılmışlara cevap vermeye hazır mısınız? O gece İzmir kendine yakışanı yaptı. O gece İzmir sokaklardaydı, ayyıldızlığı bayrağa canım kurban bayrağa sahip çıktı, bu bayrağı indirmedi, bu ezanları dindirmedi.Şurada 4 günümüz var. İzmir'in kadınlarına, hanımefendilerine güveniyorum, efelerine güveniyorum. Hasan Tahsin 'Bu ülke işgal edilemez' dedi ve ilk kurşunu attı. İstiklal mücadelesi başladı ve bütün Anadolu'yu dalga dalga bu mücadele sardı ve nihayet 9 Eylül'de zafer ilan edildi, Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına bu ülke, bu millet, bu bayrak için canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Halkoylamasına kim karşı çıkıyor. Kandil'deki PKK karşı çıkıyor. Avaz avaz bağırıyorlar, 'Aman çok çalışın hayır çıksın. Evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar. Evet çıkacak Kandiliniz de sönecek.Feto var gücüyle PKK'yla kolkola girmişler hayır diyorlar. Bunlar aynı bedenin iki kolu gibi. Bunları yönetimi aynı yerden. Bunlar ülkemizin geleceğini, kalkınmasını istemiyorlar, bu kadar açık söylüyorum. Bunlar kardeşliğimize halel getirmek isteyen, kardeşliğimizi yıkmak isteyen şer yuvaları. Başka kim hayır diyor? HDP hayır diyor. HDP zaten PKK'nın güdümüne girmiş. PKK ne derse onu yapıyor. 7 Haziran öncesi İzmir'de 'Biz Türkiye partisi olduk, Türkiye'ye hizmet edeceğiz, bölücülük yapmayacağız' dediler, burada söz verdiler. O kadar insan bunlara destek verdi, oy verdi. Ne oldu, 8 Haziran'da 'Bizim arkamızda PKK var Kandil var' diyerek gerçek niyetlerini ortaya koydular.Bu bayrağa göz dikenin gözünü çıkarır bu millet. Bu bayrağa yan bakanın canına okur bu millet. İzmirli vatan işgalinde bu bayrağı düşürmedi, şimdi mi düşürecek? Darbe anayasasının arkasına saklanma. Darbe gecesi beni arayacaksın, diyeceksin ki, yanınızdayız, arkanızdayız. Şimdi diyeceksin ki, 'Bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın, gazilerimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim? Eğer darbe değil diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun. Onlar da öyle diyor. Avrupa atlarıyla, itleriyle bizim vatandaşlarımıza saldırmadılar mı? Bakanlarımıza milletvekillerimize engel olmadılar mı?Dostumuz için canımız kurban, başımız feda. Ama düşmanızı da sevindirecek işler yapmayacağız. Pazar günü yapılacak halkoylamasının özü şudur: Şimdi artık hükümeti siz sandıkta seçeceksiniz. Sandıkta verdiğiniz oylarla ülkeyi kim yönetecek belli olacak. Öyle seçim yapıp, Ankara'da birtakım ayak oyunlarıyla, otel odalarında, gazete bürolarında hükümet oluşmayacak. Milletin dediği olacak. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olacak. Ortak olmayacak. Sizin ortağınız olmayacak. Gizli ortak olmayacak. İrade tek, patron tek o da millet.