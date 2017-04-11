Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Gaziemir ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gaziemir’i sokak sokak gezen Başbakan Yıldırım, esnafları dükkanlarında ziyaret ederken, evlerinden dışarı çıkan vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Büyük bir sevgi seli ile karşılanan Yıldırım, bir dönercide öğle yemeği yedikten sonra Abdullah Arda Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.



“İzmir sana pazar günü cevabını verecek”



Konuşmasında CHP’li milletvekilinin sözlerini eleştiren Başbakan Yıldırım, “İzmir’imizi ne yazık ki bugünlerde bazıları iyi sözlerle anmıyorlar. Birkaç gün önce CHP’nin milletvekili İzmir’i kast ederek, ‘evet’ diyenler için ‘Nasıl düşmanı İzmir’den denize döktüysek sizi de dökeceğiz’ diye açıkça millete meydan okudu. İzmirlileri bu ülkenin asil evlatlarını düşmanla aynı safa koymuştur. Sen kimsin? Senin ne haddine? İşte İzmir sana pazar günü cevabını verecek. Hazır mısın Gaziemir? Bu densizlere, bu haddini bilmeyenlere pazar günü cevap vermeye var mısın? Bir tanesi de diyor ki yıllardır bu CHP’nin genel başkanlığını yapmış, önceki genel başkanı; ‘Eğer ’hayır’ çıkarsa bu pazar günü düşmanı İzmir’den denize döktüğümüz kadar mutlu olacağım’ diyor. Yakışır mı bu? Bu millete bu söylenir mi? Bakın buradan söylüyorum ‘evet’ diyen de ‘hayır’ diyen de başımın tacıdır. Çünkü biz 80 milyonu kardeş bildik, birlikte Türkiye olduk. Milleti ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok. Yine bir İzmir milletvekili Trabzon’da insanlara nasıl hakaret ediyor. Buradan söylemekten hicap duyduğum küfürler ediyor. İzmirlinin ağzına küfür yakışır mı? Pazar günü İzmir’in adını böyle uygunsuz sözlerle ananlara İzmir cevabını verecek, İzmir’e güveniyorum ve inanıyorum” diye konuştu.



“Denize dökmek isteyenler Gündoğdu’ya baksın”



15 Temmuz gecesi asker kılığına girmiş FETÖ teröristlerinin, ülkenin tankını, topunu, tüfeğini, helikopterini çalarak milletin üzerine ateş ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu alçaklara hak ettikleri cevabı pazar günü verecek misiniz? Ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya çalışan bu satılmışlara cevap vermeye hazır mısınız? O gece İzmir kendine yakışanı yaptı. O gece İzmir sokaklardaydı. O gece İzmir ay yıldızlı bayrağa, canım kurban bayrağa sahip çıktı. Size teşekkür ediyorum. İzmir’de ’evet’ diyenleri denize dökmek isteyenler Gündoğdu’ya baksınlar. İzmir orada sevgiyle buluştu, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.”



“PKK ve FETÖ aynı bedenin iki kolu gibi”



Başbakan Yıldırım, pazar günü yapılacak oylamaya PKK’nın karşı çıktığını belirterek, “Kandil ‘evet çıkarsa biz biteriz’ diyor. ‘Evet’ çıkacak, kandiliniz de sönecek. Bu ülkenin artık bu terör belasından kurtulması lazım. Başka kim hayır diyor? FETÖ. Var gücü ile PKK ile kol kola girmişler, ‘hayır’ diyor. Bunlar aynı bedenin iki kolu gibi. Yönetimi aynı yerde. Ülkemizin geleceğini, kalkınmasını istemiyorlar. Bunlar kardeşliğimize halel getirmek isteyen şer yuvaları. HDP zaten PKK’nın güdümüne girmiş. PKK ne derse onu yapıyor. 7 Haziran öncesi İzmir’de ‘Türkiye partisi olduk, bölücülük yapmayacağız’ dediler, o kadar insan destek verdi. 7 Haziran’dan sonra ‘arkamızda PKK var, Kandil var’ diye gerçek niyetlerin ortaya koydular. İzmir devlet için, millet için, vatan için, bayrak için en duyarlı ildir. Kimse bu dört değerimize karşı siyaset yapamaz. Bu bayrağa göz dikenin gözünü çıkarır bu millet. Bu bayrağa yan bakanın canına okur bu millet” ifadelerine yer verdi.



“249 şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın?”



Konuşmasında Kılıçdaroğlu’na seslenen Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



“İzmir’e doğruları söyle. Darbe anayasasına saklanma. Şimdi darbe gecesi beni arayacaksın, ‘yanınızdayız, bu bir darbedir’ diyeceksin, şimdi de diyeceksin ki ’15 Temmuz kontrollü darbe.’ Kılıçdaroğlu 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin, 2 bin gazimizi üzdüğünün farkında mısın? Avrupa da karşı çıkıyor. Oynanan oyun büyük. Bize engel oluyorlar, diğer yandan PKK, FETÖ kol kola mitingler yapıyorlar. Kandil’den terörist başları da video konferansla o mitinglere katılıyorlar. Böyle dostluk olur mu? Dostumuzu düşmanımızı bileceğiz.”



“Patron tek, o da millet”



Pazar günü yapılacak halk oylamasının özünü anlatan Yıldırım, “Artık hükümeti siz sandıkta seçeceksiniz. Sandıkta verdiğiniz oylarla ülkeyi kim yönetecek belli olacak. Milletin dediği olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Sizin ortağınız olmayacak. Gizli ortak olmayacak. Patron tek, o da millet” dedi.



Başbakan Yıldırım, Buca ilçesinde de vatandaşlara seslenecek. Kaynak : İHA