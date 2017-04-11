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Bakan Müezzinoğlu ameliyat oldu

Safra kesesi iltihabı teşhisiyle ameliyata alınan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık / 11 Nisan 2017 Salı 14:56
Bakan Müezzinoğlu ameliyat oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, safra kesesi iltihabı teşhisiyle ameliyat oldu.

Edinilen bilgiye göre, safra kesesi iltihabı (akut taşlı kolesistit) teşhisi konulan Müezzinoğlu, sabah İstanbul'daki özel bir hastanede ameliyata alındı.

Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı yapılan Müezzinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : AA

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