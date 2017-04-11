Aracını gören baba oğlunu tokatlı

İddiaya göre, Hakan K. (22) babasına ait 70 ED 505 plakalı otomobili, arkadaşı Rıdvan Ö'ye (22) emaneten verdi.



Rıdvan Ö.'de emanet aldığı otomobille Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyrederken kavşakta Abdullah D.'nin (53) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada yan yatan otomobilin hafif şekilde yaralanan sürücüsü Abdullah D., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Rıdvan Ö. kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşının kendilerine ait araçla kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen Hakan K. de babası Fikret K.'yi telefonla arayarak kaza yaptığını söyledi.







Bir süre sonra kaza yerine gelen baba, otomobillerdeki hasarın büyük olduğunu ve kazayı yapanın da oğlunun arkadaşı olduğunu öğrenince çileden çıktı. Baba Fikret K., sinirlerine hakim olamayarak otomobili arkadaşına veren oğlun Hakan K.'ye tokat attı. Bu durumu gören polis, sinirli babayı olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdi.



Kaza yapan araçlar ise çağrılan çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı





Kaynak : İHA