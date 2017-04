Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın Türk turizminin 'amiral gemisi' olduğunu, kentin her zaman turizmde ilklerle bilindiğini söyledi.



Kitle turizminin yanında alternatifler aradıklarını belirten Karaloğlu, alternatif turizm potansiyelinin mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı. Denizin altının daha cazip olduğunu ifade eden Karaloğlu, sivil turistik denizaltının Türk turizminin gelişmesi bakımından önemli olduğunun altını çizdi.



Karaloğlu, Antalya'nın 650 kilometrelik sahilinde önemli koyları ve batıkları olduğunu aktararak, 'Herkesin ilgisini çekebilecek noktalarımız var. Son bir senedir Antalya Deniz Ticaret Odasıyla su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan'a bir çalışma yaptırıyoruz. Çalışma tamamlandı. Su altı varlıklarımız olarak ne varsa fotoğraf çekimleri tamamlandı. Deniz Ticaret Odası kitabı basım aşamasına getirdi. Yakın bir zamanda hem kitabın lansmanını yapacağız hem de fotoğraf sergisi açacağız.' dedi.



Öte yandan, Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanmadığı tanklardan birini istediklerini söyleyen Karaloğlu, isteklerine olumlu yanıt geldiğini kaydetti.



Karaloğlu, 'Şimdi bir tankımız var, Konya'da bizi bekliyor. Tankı Konya'dan getireceğiz, Kaş bölgesinde bir noktaya onu batıracağız ki insanlar su altına insinler, orada onunla haşır neşir olsunlar, fotoğraf çektirsinler. Denizin altını ilginç hale getirmeye çalışıyoruz. Daha çok insan Antalya'ya gelsin. Denizin altından da istifade edelim, turizmimiz gelişsin istiyoruz.' diye konuştu.



'Dünya denizcilik pastasından alınan pay artmalı'



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert de denizcilik sektörünün Türk ekonomisi için önemli olduğunu anlattı.



'Ülkemizde dünya denizcilik pastasından aldığımız payın artması lazım.' diyen Sert, şunları kaydetti:



'Krize rağmen de gelişiyor, artıyor, ayakta kalıyoruz. Bu nasıl oluyor? Bu, işte böyle sıra dışı, ezber bozan girişimlerle, yatırımlarla oluyor çünkü artık dünya denizcilik sektöründe rekabet üst düzeyde. Standart ürünler, faaliyetlerle çok fazla istihdam yakalayabilmek, o pastadan daha fazla pay alabilmek mümkün değil. Bugün buradaki faaliyetimizin önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir ürün, yeni bir faaliyet, bunun dalga dalga yayılacağını düşünüyorum.'



'Turizme yılda yaklaşık 45 milyon liralık katkı'



Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit de Türkiye'nin bugün dünyada sivil denizaltı sahibi yedi ülkeden birisi olduğunu belirtti. Yavuzyiğit, Türk turizmine yeni soluk getirmek için çıktıkları yolda 'Nemo Primero'yu sektörün hizmetine sunduklarını dile getirdi.



Farklı ve eşsiz deneyimler yaşatmak, su altı dünyasının güzelliklerini hep birlikte keşfetmek için hazır olduklarını söyleyen Yavuzyiğit, 'Yeni nesil turizm anlayışıyla fark oluşturmaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu yatırımla milli ekonomiye, Türk turizmine yılda yaklaşık 45 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyoruz.' dedi.



İlk dalış



Törenin ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, turistik denizaltıyla ilk resmi dalışı Antalya Kaleiçi açıklarında bulunan 35 metre derinliğindeki St. Didier Batığı'na gerçekleştirdi. Dalış sırasında balık adamlar tarafından su altında, 'Polis her yerde' yazılı pankart açıldı.



Karaloğlu, denizaltında AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce test dalışları yapılan 'Nemo Primero'yu resmi olarak suya indirdiklerini ifade etti. Şirketi ve projede emeği geçenleri kutlayan Karaloğlu, şöyle konuştu:



'Antalya Limanı'nın girişinde 1941 yılında İngilizler tarafından batırılan Fransız gemisinin yanındayız, onu inceliyoruz. Amacımız Antalya'da turizmi çeşitlendirip 12 aya yaymak. Bu kapsamda sektör, Antalya'da turizm anlamında ilkleri başarıyor. Antalya, Türk turizminin lokomotifi olmaya devam ediyor. Kitlesel turizmiyle, sağlığıyla, sporuyla, kongresiyle, macera sporlarıyla alternatif her türlü turizm çeşidiyle Antalya, Türk turizminin lokomotifi olmaya devam edecek.'



İlk etapta günde dört dalış yapılacak



48 kişilik 'Nemo Primero', 20 metre uzunluğa, 4 metre genişliğe, 6,5 metre yüksekliğe ve 106 ton ağırlığa sahip. Bir dakikadan daha kısa sürede dalışa geçebilen turistik denizaltı, her gün, Kaleiçi ve Sıçan Adası açıklarında belirlenen rotalarda ilk etapta günde dört dalış gerçekleştirecek.



Talebe göre sefer sayısı 8'e kadar çıkarılabilecek. Denizaltıyla yaklaşık bir saatlik yolculuğun kişi başı ücreti ise 200 lira olarak belirlendi.



Kaynak : AA