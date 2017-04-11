Ambalaj devi satışa çıkarıldı!

Özel girişim sermayesi Bedminster Capital, Propak Ambalaj'daki yüzde 80 hissesini satışa çıkarıyor.



Propak tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmazken, konuya yakın bir kaynak "Bedminster Capital Propak Ambalaj'daki yüzde 80 hissesinin satışı için yetki verdi. İki ay içinde işlemin bitmesi beklenebilir. Aralarında Constantia'nın da olduğu dört farklı grup satışla ilgileniyor" dedi.



Bir başka kaynak da satış için özel girişim sermayesi şirketi Bedminster'in yetki verdiğini belirterek "İlgilenenlerden biri de Etapak Ambalaj firması" dedi.



Etapak, Özgörkey Holding bünyesinde bulunuyor.



Dünya'nın Reuters haber ajansından derlediği habere göre tüketim sektöründe büyüme beklentilerine paralel yabancı ilgisinin son yıllarda arttığı ambalaj sektöründe, geçtiğimiz aylarda da Korozo Ambalaj, özel girişim sermayesi Actera Group tarafından satın alınmıştı.