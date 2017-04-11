Altay tankının seri üretimi başlıyor

Bir dizi ziyaretler için Sakarya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Konak Hastanesinin açılışına katıldı.



Bakan Fikri Işık, açılışta yaptığı açıklamada Altay tankı seri üretimi için Mayıs ayı içerisinde düğmeye basacaklarını belirtti.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, “Hamdolsun bugün Türkiye sağlıkta çok büyük mesafe kazandı. Şuanda Türkiye Cumhuriyetinin neredeyse yarısı; eğitim, sağlık ve spora harcanıyor. Sadece sağlıkta, eğitimde diğer alanlarda değil savunma sanayinde de çok büyük bir dönüşümü başarmış bir ülkeyiz. Türkiye gibi bir ülkeye kendi ordusunun kullandığı kıyafet ve tüfeğini başkasının lisansı ile üretmek yakışmazdı. Yani düşünün, başka bir ülkenin lisansını alacaksınız, kendi askerinize o lisans ile üretim yapıp tüfek vereceksiniz. Ama Allah'a hamdolsun bugün, NATO'nun 42 testinin tamamını büyük bir başarıyla geçen yüzde 100 Türk Mühendisliği ve Türk işçiliğinin ürünü milli piyade tüfeklerimizi kendimiz geliştirdik, seri üretimini yaptık şuanda Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Artık askerimiz kendi tüfeğimizi kullanıyor. Sakarya bu konuda savunma sanayinin önemli şehirlerinden biri haline geldi." diye konuştu.









SERİ ÜRETİM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI



Mayıs ayında üretime geçileceğini belirten Işık "ALTAY tankını Sakarya'da geliştirdik. Ve Şubat ayı sonu itibarı ile ALTAY tankı bütün testlerden başarı ile geçti. Şimdi Allah nasip ederse Mayıs ayında seri üretim ile ilgili düğmeye basacağız. Bir aksilik olmazsa ALTAY tankının seri üretimi ile ilgili kararı Mayıs ayında inşallah vermiş olacağız. Artık bu ülke hamdolsun helikopterini kendi üretebilme noktasına geldi. ATAK helikopterimizin 20'ncisini geçtiğimiz cuma günü Konya Karapınar'da TSK'ya teslim ettik ve üzerindeki silahlar büyük oranda yerli silahlar. Atışlarını da izledik inanın gurur duyduk, göğsümüz kabardı. Artık hamdolsun kendi insansız hava araçlarımızı yüzde yüze yakın yerlilik oranı ile kendimiz üretiyoruz” dedi.



Bakan Işık, konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılışı gerçekleşen hastanede yatan hastaları da ziyaret ederek sohbet etti. Kaynak : İHA