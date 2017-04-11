Akşener’den ‘yeni parti’ açıklaması

7 Haziran seçimlerinden sonra kendisine dolaylı yoldan güçlü bir Başbakan Yardımcılığı teklifinin geldiğini söyleyen Meral Akşener, MHP Genel Başkanı olması durumunda yüzde 25, kendi partisini kurması durumunda ise yüzde 12.5 oy alacağını gösteren anketleri açıkladı.



KRT'de Çağlar Cilara'nın “Haber Merkezi” programına konuk olan Akşener 'MHP'de kongre zamanlarında bir anket firmasında yüzde 27, bir başka anket firmasında yüzde 32, bir başkasında da yüzde 24 çıkmıştı. Fakat 2016 Nisan ayında yaptırdığım ankette, yüzde 49,5 oy almış AKP'nin yüzde 8'i bize geldi. Ondan sonra iktidar bütün gücüyle bu kurultayı engellemek için büyük çaba sarf etti.‘Hayır' dediğiniz zaman ‘hayır'ı sonra ‘evet' ile değiştirme şansınız var. Fakat ‘evet' çıkarsa bir daha geri getirebilme şansımız yok.' dedi.



“EVET' YÜZDE 61.5'UN ÜZERİNDE ÇIKARSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM”



Yeni parti mevzusunda Bahçeli'nin artık MHP'nin başından gitmeyeceğine dair bir kanı oluşmaya başladı. Ama şöyle bir meydan okumayla bakıyorum ben duruma; yüzde 12.5 MHP'nin oyu, yüzde 49 AKP'nin oyu. Bu referandumdan yüzde 61.5 AKP ve MHP oyu var. Bu referandumdan ‘evet' çıkmazsa Bahçeli'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Bunu ilk defa burada söylüyorum; yüzde 61.5 çıkarsa ben gereğini yapacağım, siyaseti bırakacağım.



DAHA ÖNCE "YÜZDE 56 HAYIR ÇIKACAK" DEMİŞTİ



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener daha önce yaptığı açıklamada referandum sonucunun yüzde 56 'hayır' olacağını açıklamıştı.

