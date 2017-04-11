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Adana'da çifte kadın cinayeti

Adana’da iki kadının öldürülmesine ilişkin, katil zanlısı Doğan Barık ile biri çocuk toplam 6 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 11 Nisan 2017 Salı 04:57
Adana'da çifte kadın cinayeti
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Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Başak Mahallesi 999 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olan amcası Arap Barık'ın eşi Senem Barık'ın, arkadaşı Zeliha Sevgilibaş ile birlikte fuhuş yaptığını öğrenen Doğan Barık, iki kadını silah zoruyla kaçırıp, Başak Mahallesi'ndeki boş araziye getirdi. Barık, daha sonra pompalı tüfekle Senem Barık ve Zeliha Sevgilibaş'ın başlarıyla birlikte vücudunun çeşitli bölgelerine ateş etti.

Barık ve Sevgilibaş, kanlar içinde yere yığılırken, Doğan Barık da olay yerinden yaya olarak hızla kaçıp kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Doğan Barık'ı olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Durumu ağır olan iki kadın ise, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını derinleştirdi.

Söz konusu soruşturma kapsamında Doğan Barık'ın 17 yaşındaki kardeşi O.B., babası Ayhan Barık ile birlikte amcaları Davut ve Savaş Barık, dedesi Hikmet Barık da gözaltına alındı. Zanlılar, önce Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Baba Ayhan Barık, burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin, “Cinayeti neden işlediniz?” yönündeki sorusuna da; “Cinayeti ben değil, oğlum işledi. Namus meselesi yüzünden yengesini öldürdü” yanıtını verdi. Zanlıların emniyetteki sorgusu da olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Kaynak : İHA

Adana Emniyet MüdürlüğüKadın Cinayeti


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