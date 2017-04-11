USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Abdullah Gül Bakü'de

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü kabul etti.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 17:01
Abdullah Gül Bakü'de

Bakü'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Gül, Türkiye'de başbakanın, cumhurbaşkanlarının ve kendisinin de ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan'a gerçekleştirdiklerini vurguladı. Gül, her gelişinde Azerbaycan'ın hızlı geliştiğini ve daha da güzelleştiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Aliyev de ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini kaydederek, üst düzey devlet yetkililerinin gelenek haline getirdiği bu tür karşılıklı ziyaretlerin önemini vurguladı. Aliyev görüşmede Gül'e son birkaç yılda Azerbaycan'da çeşitli alanlarda gerçekleştirilen geniş kapsamlı reformlarla ilgili bilgileri de iletti. Kaynak : İHA

Abdullah GülCumhurbaşkanıAzerbaycanAliyevAzerbaycan Cumhurbaşkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı