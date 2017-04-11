USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

ABD'ye meydan okudular! Her türlü savaşa hazırız

Kuzey Kore'nin füze denemeleri üzerine Güney Kore ile ortak tatbikat yapmak için bölgeye donanmasını gönderen ABD'ye Kuzey Kore'den sert tepki geldi.

Dünya / 11 Nisan 2017 Salı 09:18
ABD'ye meydan okudular! Her türlü savaşa hazırız

ABD'nin Carl Vinson hücum filosunu Kore sularına çekmesine Kuzey Kore'nin yanıtı sert oldu: “ABD'nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırız.”

ABD ordusu, Avustralya seyahatini iptal ettiği Carl Vinson hücum filosuna Kore sularına gitme emri vermişti.

BBC Türkçe'nin Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada bölgeye gönderilen hücum filosunun ABD'nin ‘işgal hamlelerinin ciddi bir noktaya ulaştığını' gösterdiği belirtildi.

SAVAŞA HAZIRIZ!

Açıklamada şöyle dendi “ABD'nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluşabilecek feci sonuçlardan yalnızca ABD'yi sorumlu tutacağız. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin istediği her türlü savaşa yanıt vermeye hazırdır.”

ABD'den Kuzey Kore hamlesi Kuzey Kore'den füze denemesi Tillerson'dan Kuzey Kore'ye askeri müdahale uyarısı Kuzey Kore'den ABD'ye: Korkmuyoruz!

Balistik FüzeKuzey Kore


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı