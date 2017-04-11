ABD'ye meydan okudular! Her türlü savaşa hazırız

ABD'ye meydan okudular! Her türlü savaşa hazırız

Kuzey Kore'nin füze denemeleri üzerine Güney Kore ile ortak tatbikat yapmak için bölgeye donanmasını gönderen ABD'ye Kuzey Kore'den sert tepki geldi.