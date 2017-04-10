USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

ABD seçimlerini hacklediği iddia edilen Rus yazılımcı yakalandı

ABD seçimlerini hackleyen Rus bilgisayar programcısı, İspanya’da tutuklandı.

3. Sayfa / 10 Nisan 2017 Pazartesi 20:05
ABD seçimlerini hacklediği iddia edilen Rus yazılımcı yakalandı

İspanyol polis yetkilileri, ABD seçimlerini hacklediği iddia edilen Rus bilgisayar programcısının tutuklandığını duyurdu. Polis yetkilileri, şüphelinin kimliğinin Pyotr Levashov olduğunu açıkladı.

Rus bilgisayar programcısı Pyotr Levashov'un 7 Nisan tarihinde önce gözaltına alındığı, bugün de tutuklandığı bildirildi.

Yetkililer, ABD'nin Pyotr Levashov'un iadesi talebinin İspanya Ulusal Ceza Mahkemesi tarafından incelenebileceğini belirtti.

Brian Krebs de dahil olmak üzere birçok siber güvenlik uzmanı, Levashov'un “Peter Severa” takma adını kullandığını açıkladı.

Kaynak : İHA

PolisHackerAmerika Birleşik DevletleriİspanyaSiber Güvenlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı