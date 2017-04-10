ABD'de okula silahlı saldırı: 2 Ölü

Kaliforniya eyaletindeki San Bernardio kasabasında ilkokulda bugün silahlı saldırı düzenledi.



Polis yetkilileri, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Saldırıda bir kadın ve saldırgan hayatını kaybederken, yaralanan 2 öğrencinin ise sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Olayın meydana geldiği okul güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, olay yerindeki araştırma ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.



Aralık 2015 tarihinde San Bernardio’da bir hastanenin engelli servisine kaçak yollarla giren çift ateş açarak 14 sağlık personelini öldürüp, 21 kişiyi de yaralamıştı.



Kaynak : İHA