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Türkiye'de en büyük hırsızlığı yapan

Ünye'de 500 gençle bir araya gelen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Türkiye’de en büyük hırsızlığı yapan, gençlerin geleceğini çalan koalisyon hükümetleridir.” dedi.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 11:29
Türkiye'de en büyük hırsızlığı yapan

Partisinin Ünye Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği Genç Kürsü programında 500 gençle bir araya gelen AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu koalisyon hükümetlerinin Türkiye'ye ve Türk gençliğine büyük zarar verdiğini, 16 Nisan'da kabul edilecek sistemle birlikte koalisyonların tarihe karışacağını söyledi. Gündoğdu “türkiye'de en büyük hırsızlığı yapan, gençlerin geleceğini çalan koalisyon hükümetleridir.” dedi.

SİZLER DİRİLİŞ GENÇLİĞİNİZ

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İlçe Başkanı Arif Ergün, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Yurt, Ünye Gençlik Kolları Başkanı Arif Safa Sarı ve 500 gencin katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konulu toplantıda lise son sınıf ve üniversite öğrencilerine hitaben konuşma yapan Milletvekili Gündoğdu “Türkiye'nin geleceğini kuracak olan siz gençlersiniz. Yarın, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olacaksınız. Siz diriliş gençliğisiniz. Bu ülkenin yeniden sözü dinlenen, dünyanın en büyük ilk üç ekonomisi arasında olan bir ülke olabilmesi için sizlere büyük görev düşüyor. Biz AK Parti olarak siz gençlerimize güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençlerimize büyük önem veriyor. Türk gençlerini bilgiyi, teknolojiyi yakalamış, ahlaklı, çağdaş, ülkesine ve milletine hizmet eden bir gençlik olarak görüyor. Bunun için sizlere güveniyor. Gençlerimizin ülke yönetiminde daha etkili olabilmesi için seçilme yaşının 18'e indirilmesini ısrarla önemsiyor. Cumhurbaşkanımız “asımın nesli”ni ayağa kaldırmak için mücadele veriyor. Bu vatana sahip çıkmak, milli ve manevi hassasiyetleri olan siz gençlerimizin asli görevidir. Bu ulvi görevi hakkıyla yerine getireceğinizden hiç kuşkumuz yok. Bu gençlik, dünyaya sözünü söyletecek gençliktir.” diye konuştu.

CumhurbaşkanıGençlik KollarıBelediye BaşkanıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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