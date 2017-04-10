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The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

Referandum sürecinde 'hayır' cephesine açık bir şekilde destek olan Avrupa medyası, 'evet' cephesine karşı saldırıya geçti.

Dünya / 10 Nisan 2017 Pazartesi 09:25
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı Yenikapı mitingi, İngiltere'de yankılandı.

Ülkede yayın yapan The Times gazetesinde; Hannah Lucinda Smith imzasıyla çıkan haberde, Yenikapı mitinginin atmosferi ele alındı.

'Evet' cephesini karalamak için yayınlanan haberde, asılsız ifadelere yer verildi.

YÜZBİNE YAKIN KİŞİ GELDİ DEDİLER

The Times, milyonların akın ettiği Yenikapı mitingine yüzbine yakın kişinin katıldığını yazdı.



ERDOĞAN KONUŞURKEN...

Haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına devam ettiği anlarda alandan ayrılanların olduğu da iddia edildi.

BaşbakanCumhurbaşkanıBinali YıldırımİngiltereRecep Tayyip Erdoğan


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