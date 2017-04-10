Saat 22:00'de herkese haber verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, eski Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha tarafından görevlendirilen darbeci albay Hasan Yılmaz'ın saat 22.00 sıralarında tüm karargah personeline "TSK'nın yönetime el koyduğunu" bildirdiğine yer verildi. İddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz günü mesai bitiminde görev yerlerini terk etmeyerek, mesaiden ayrılan veya izinde bulunan örgüt üyelerini de mesaiye çağırarak Kara Kuvvetleri karargah binasında sayısal üstünlüğü ele geçirdikleri belirtildi.



Şüphelilerin örgüt üyesi olmayan nöbetçi heyetini darbe girişimine başlamadan önce idari izinli olduklarını belirterek zorla kışlanın dışarısına çıkarttıkları, kendilerine karşı koyacaklarını düşündükleri müştekileri ise zorla alıkoyarak etkisiz hale getirdikleri ifade edilen iddianamede, "Şüpheliler, 15 Temmuz günü Kara Kuvvetleri Komutanlığının kalbi olan karargah binasını akşam saat 22.00 sıralarında ele geçirerek kendilerine Yurtta Sulh Konseyi tarafından verilen görevi yerine getirmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah binası ve Kışlayı ele geçirerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kalabalık ve en büyük gücü olan Kara Kuvvetlerini kontrol etme imkanını kazanmışlardır." denildi.



İddianamede darbeci şüphelilerin normal şartlarda birkaç er tarafından nöbet tutulan giriş kapıları ve nöbet bölgelerinde, silahlığın kapısını kırarak ele geçirdikleri uzun namlulu piyade tüfekleriyle sabaha kadar nöbet tuttukları, kışlanın polis veya sivil vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışılması halinde de silahlı çatışmaya hazır vaziyette bekledikleri kaydedildi.



"Kışladaki herkes darbe girişiminden haberdar edildi"



İddianamede, "Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından KKK'yı ele geçirmesi için görevlendirilmiş olan şüpheli Erhan Caha, 15 Temmuz günü saat 21.00'den itibaren KKK'nın birçok bölgesinde TSK'nın yönetime el koyduğunu, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini, KKK'nın emir komutasının kendisinde olduğunu, kendisinden habersiz hiçbir işlem yapılmamasını karargah binasında bulunan tüm şüphelilere söyleyerek olay gecesi KKK kışlasında bulunan herkesi gerçekleştirilen darbe girişiminden haberdar etmiştir." denildi.



Darbeci general Caha'nın görevlendirmesiyle KKK Destek Kıtalarını ele geçirmekle görevlendirilen şüpheli albay Hasan Yılmaz'ın da saat 21.30 ve 22.00 sıralarında, tüm destek kıtalarında görevli rütbeli ve askerlere iki ayrı bilgilendirme yaptığı belirtilen iddianamede, "TSK'nın yönetime el koyduğunu, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini, bu işin sonunun ya zafer ya da ölüm olduğunu..." söylediği kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın tüm personeline saat 22.00 itibarıyla eylemlerinin darbe girişimi olduğunu söylediği belirtildi.



"Teşebbüse bilerek ve isteyerek katıldılar"



Şüphelilerin hem yapılan eylemin darbe girişimi olduğunu hem de bu girişimin TSK içerisindeki FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirildiğinden olay başladığı andan itibaren haberdar oldukları vurgulanan iddianamede, 15 Temmuz gecesi yaşananların, Türk Silahlı Kuvvetlerinde alarm ve tatbikatlarla izah edilip edilemeyeceği yönünde hazırlanan bilirkişi raporunun sonuç bölümündeki "Bu faaliyetlerin içerisinde yer almak, yardım etmek, destek olmak veya kolaylaştırmak hiçbir surette eğitim, alarm veya tatbikat gibi kavramlarla açıklanamayacağı..." ifadesine yer verildi.



İddianamede, şüpheliler Erhan Caha ve Hasan Yılmaz'n kışlada bulunan herkesin haberdar olacağı şekilde "TSK'nın yönetime el koyduğunu, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini, KKK'nın emir komutasının kendilerine geçtiğini ve kendilerinden habersiz hiçbir iş yapılmamasını" söyleyerek kışlada bulunanları darbe teşebbüsü hakkında bilgilendirdikleri, diğer şüphelilerin de bu teşebbüse ve işlenen suçlara bilerek ve isteyerek katıldıklarının anlaşıldığı bildirildi. Kaynak : AA