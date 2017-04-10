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Oyunu hangi şehirde kullanacağı belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında oyunu İzmir’de kullanacak.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 16:09
Oyunu hangi şehirde kullanacağı belli oldu

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu kapsamında yürütülen kampanyaya hız kesmeden devam ediyor.

Başbakan Yıldırım, partisinin milletvekilleri ve parti teşkilatı sahada kapsamlı bir çalışma sürdürüyor. Yıldırım ve ekibi yürüttükleri çalışmayla vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında detaylı bilgiler veriyor, gerekçeleriyle bu referandumda neden 'evet' oyu kullanmaları gerektiğini anlatıyor.

Başbakan Yıldırım, referandum kampanyası kapsamında son haftası İzmir ağırlıklı olan bir program planlamasına gitti. Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Başbakan Yıldırım, İzmirli vatandaşlarla sık sık bir araraya geliyor. Yıldırım, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında oyunu İzmir'de kullanacak.


Kaynak : İHA

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