USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Milletvekili Bozkurt'un şoförü hakkında darp iddiası

Konya'da bir esnaf, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un şoförü tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

3. Sayfa / 10 Nisan 2017 Pazartesi 15:42
Milletvekili Bozkurt'un şoförü hakkında darp iddiası

Darbedildiğini öne süren esnaf Ali Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u dükkanına yakın bir yerde gördüğünü ve yanına gittiğini söyledi.

Bozkurt'a, 'Televizyon kanalındaki yaptığınız konuşmanızdan sonra bu millete bir özür borçlusunuz' dediğini belirten Çelebi, Hüsnü Bozkurt'un yanına sadece konuşmaya gittiğini dile getirdi.

Milletvekili Bozkurt veya yanındakilere kötü söz ve fiziki müdahalesinin olmadığını savunan Çelebi, şunları kaydetti:

'Hüsnü Bozkurt'tan daha önce yaptığı açıklamalarından dolayı Türk milletinden özür dilemesini istedim ancak özür dilemeyeceğini söyledi. Daha sonra konuşmamıza fırsat kalmadan şoförü saldırdı ve beni darbetti. Bu sırada Hüsnü Bozkurt hiçbir şey demedi. Ayırmaya bile çalışmadı. Daha sonra oradan ayrıldılar. Burnumda ve vücudumun farklı yerlerinde oluşan yaralar için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darbedildiğime dair sağlık raporu aldım.'

Sağlık raporunu aldıktan sonra polise gittiğini aktaran Çelebi, daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



- 'Şoför ile esnaf arasında bir tartışma yaşandı'

Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise kuaföre gitmek üzere evinden çıktığını belirtti.

Kuaföre yaklaştığında bir esnafın yanına geldiğini anlatan Bozkurt, 'O ara bu kişiyle bir süre konuştuk. Sonra berberden ayrılırken bir daha geldi. O arada yanımda da şoför arkadaşım vardı. Esnaf ileri geri konuşunca bizim şoför arkadaşla karşılıklı itişmeleri oldu. İkisi arasındaki basit bir olay. Bana yönelik bir fiziki tecavüz kesinlikle söz konusu değil. İkisi arasında bir tartışma yaşandı.' ifadelerini kullandı.

Bozkurt, şoförünün bu vatandaşa yönelik darp olayının olmadığını savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hüsnü Bozkurt hakkında, bir televizyon kanalındaki programda 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin açıklamaları nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Kaynak : AA

Hüsnü Bozkurt: Binlerce tebrik telefonu aldım Hüsnü Bozkurt: Binlerce tebrik telefonu aldım Kılıçdaroğlu Hüsnü Bozkurt'u sert bir tonla eleştirdi Kılıçdaroğlu Hüsnü Bozkurt'u sert bir tonla eleştirdi ''Söylemezsem Olmaz''da canlı yayında ortalık karıştı; CHP'nin olay Milletvekilinden büyük saygısızlık ''Söylemezsem Olmaz''da canlı yayında ortalık karıştı; CHP'nin olay Milletvekilinden büyük saygısızlık CHP'li vekilden 'evet'e karşı 'denize dökerim' tehdidi CHP'li vekilden 'evet'e karşı 'denize dökerim' tehdidi Mustafa Ataş: O sözler vatan hainlerine yakışır Mustafa Ataş: O sözler vatan hainlerine yakışır Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li vekile: Sen geri zekalısın Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li vekile: Sen geri zekalısın CHP’li Bozkurt: ’Sözüm, ’Evet’ diyenlere değil CHP’li Bozkurt: ’Sözüm, ’Evet’ diyenlere değil Kurtulmuş'tan CHP'li Bozkurt'a: Haddini bil, edepsizlik yapma Kurtulmuş'tan CHP'li Bozkurt'a: Haddini bil, edepsizlik yapma CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan geri vites CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan geri vites Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a tepki Şamil Tayyar'dan Hüsnü Bozkurt'ta tepki Şamil Tayyar'dan Hüsnü Bozkurt'ta tepki

MilletvekiliHüsnü BozkurtChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı