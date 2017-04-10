Yangın sabaha karşı 04,30 sıralarında lüks yatların bağlı bulunduğu yat limanında meydana geldi. Limanda demirli bir motor yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Polyester kaplı yatta alevler büyüyerek kısa sürede yanında bulunan bir motor yat ve bir yelkenli tekneye daha sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etti. Müdahaleye rağmen büyüyen yangın bağlı bulunan 2 yata daha sıçradı. Alev topuna dönen yat limandan çözülerek açığa çekildi.



Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler de durumun haber verilmesiyle yat limanına geldi. Açığa çekilen yelkenli yata su sıkılarak söndürüldü. Yanmaya devam eden iki yata ise karadan ve denizden müdahale edildi. Belediye ekipleri, kendilerinde kayıtlı bulunan kaptanları telefonla arayarak yat limanına gelmesini ve yatlarını çekmelerini istedi. Olayda yanan teknede bulunan Ekrem Gökçe yaşamını yitirirken Türker Demir isimli bir kişide yaralandı. Denizden ve karadan müdahale sonucu 3 saatin sonunda yangınlar güçlükle söndürüldü.



Polis kundaklama şüphesi ihtimaline karşı soruşturmayı genişletti. Olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle Turunç'ta Clark Blly isimli İrlanda vatandaşı bir kişi jandarma tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA