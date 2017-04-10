Kılıçdaoğlu: Ne yaptım ben size?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşmasında konuşuyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Size bugünden bir örnek anlatacağım bugünkü rejime göre. Diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya seyahate gitti onun yerine vekaleti TBMM Başkanı yapar. TBMM'yi temsil eder. Yeni rejim tek adam rejiminde TBMM Başkanı asla başkana vekalet edemeyecektir. Başkan yardımcılarından birisi vekalet edecek. O seçimle gelmedi. Bizim tarihimizde seçimle gelmeyen insanlar ne zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmişlerdir? 12 Eylül darbesinden sonra. Kenan Evren seçimle mi geldi? Hayır darbe yaptı geldi. Seçimle gelmeyen birisi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek.



Bir tane daha örnek vereyim bugünkü düzene göre kaç bakan olacağına TBMM karar verir. Tek adam rejiminde bir kişi karar verir. İstediği bakanlığı kapatacak istediği bakanlığı açacak. Peki 550 milletvekili yeni sayıyla 600 milletvekili niye Meclis'e gidiyor? Bakanların sayısını ve görev alanını bir kişi belirliyor. O bir kişi kimin müsteşar olacağına da karar veriyor.



Meydanlara çıkılıyor bunları anlatın. Çıkın millete anlatın. Millete anlatılmıyor ben anlattığım zaman diyorlar ki 'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor.' Yaptıkları mitinglere bakıyorum tek konu var Kemal Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş ben size ne yaptım? Ne yaptım ben size? Devletin parasını uçaklarını arabalarını kullanıyorsunuz bunların hiçbirisini kullanmıyoruz. Onlar onlara güveniyorlar yer gök yazılmış 'Evet.' Neye 'Evet?' Biz de milletimize Allah'ımıza güveniyoruz.



Freni olmayan bir otobüse çocuklarımızı bindiriyoruz. Eğer bir kişiyi ikna ederseniz kandırırsanız satın alırsanız 24 içinde en geç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim edersiniz. Bir kişiye öyle yetkiler veriyoruz ki bir sanayicinin mal varlığına bir kararname ile el koyabilir.



Parlamenter sistemde eksiklik yok mu? Var tabi düzeltilebilir. 12 Eylül darbe hukukundan kaynaklanıyor. Yüzde 1 oy alan parti neden Meclis'e gelmesin? Gelsin Meclis'e konuşsun. Milli irade Meclis'e tam yansımalı. 'Hayır' çıkarsa ne olur? Deniyor ki kaos olur. Niye kaos olsun? Sayın Cumhurbaşkanı yerinde mi? Yerinde. Başbakan yerinde, bir saray darbesi olmazsa Davutoğlu gibi yerinde kalacak. O da yerinde. Bakanlar da yerlerinde TBMM o da yerinde. Evet çıkarsa ne olur? Evet'in vebali ağırdır. Türkiye nereye gittiği belli olmayan bir yolculuğa çıkmış olacak. Bu ülkeye turist gelmeyecek. Başkan başkan yardımcıları ve bakanlar hiçbirisi milletvekili değil. Hiçbirisi Meclis'e gelmeyecekler.''