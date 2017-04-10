Kemal Kılıçdaroğlu nasıl kaçtı?

Deniz Baykal, bir kasetle gitti. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu, Doğan Medyası tarafından 'Gandi Kemal' olarak gündeme getirildi. Ancak Kılıçdaroğlu, Gandi'liğinden çok çarkçılığıyla adından söz ettirdi! FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı girişimi için 'kontrollü darbe' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, kameralar tarafından fena sobelendi! TAKVİM'in ulaştığı görüntülere göre Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı VIP bölümüne 23.17'de girdi. Saat 23.00 itibariyle ise Atatürk Havalimanı'nın birçok bölümüne darbeci askerler yerleşmişti. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu VIP'nin önünü de iki tank kesti. Kamera görüntülerine göre, Kılıçdaroğlu, VIP bölümüne girer girmez çıkışa yöneldi. Ancak sonradan fikir değiştirerek geri dönüp VIP toplantı salonuna doğru hareketlendi. Kılıçdaroğlu 23.30'a kadar burada vakit geçirdi. VIP nizamiyesini kapatan tanklar ise şaşırtıcı bir şekilde olay yerinden ayrılıp adeta Kılıçdaroğlu için bölgeyi terk etti. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na indiği sırada birkaç yüz metre ötesinde VIP nizamiyesinde bulunan darbeci askerlerle karşı karşıya gelmemek üzere VIP'de beklemesi dikkat çekti. Havalimanından ayrılan Kılıçdaroğlu, bir süre otel arayışında bulunduktan sonra Bakırköy Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geceledi.



CHP'Lİ BAŞKAN'IN EVİNDE SABAHLADI



Tüm bunlar olurken, CHP lideri o gece havalimanında yaşadıklarına ilişkin şunları söylemişti: '21.50 uçağıyla, 22.00 civarında havalandık. İstanbul'a saat 23.00 civarında indik. İndikten hemen sonra arkadaşlar telefon açtılar ve askeri müdahaleden söz edildi. Ankara'ya dönmek istedik. Ancak uçakların uçmadığı ifade edildi. Havaalanı dışına çıkmanın sakıncalı olduğu söylendi. Ancak bizim bir şekilde havaalanından çıkmamız gerekiyordu. Oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittik. Televizyonu izledik.' Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı giriş ve çıkışları saat 23.00'da darbeci askerler tarafından kapatılmıştı. Aynı anda havalimanında bulunan Kılıçdaroğlu'nun nasıl ayrıldığı merak konusu olmuştu.







1- SAAT: 23.17

Kılıçdaroğlu, uçaktan inip VIP salonuna girdi. Aracını beklemeye başladı.







2- SAAT: 23.18

Ancak CHP lideri 1 dakika sonra çark etti. Kılıçdaroğlu ile heyeti, çıkış yerine VIP toplantı salonuna gitti.







3-SAAT: 23.22

Kılıçdaroğlu, VIP toplantı salonunda beklerken darbeciler de harekete geçti. FETÖ cuntası, tanklarla VIP nizamiyesinin önünü kapattı.







4- SAAT: 23.23

Ancak bir süre sonra sonra tanklar şaşırtıcı bir şekilde VIP nizamiyesinin önünden ayrılıp yolu açtı.







5- SAAT: 23.29

Bu gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile heyeti, VIP nizamiyesinden çıktı. Araçlarına doğru yol aldı.







5- SAAT: 23.31

Kılıçdaroğlu , tankların açtığı yolu kullanarak havalanından ayrıldı..





Kaynak : Takvim