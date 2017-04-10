Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesi, Camili Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Hüseyin Y.’nin (60) kullandığı 63 PU 792 plakalı otomobil, önüne tır çıkınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çimento fabrikasının bahçe duvarına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Y. ve eşi Feride Y. (54) yaralandı.



Kazayı gören çimento fabrikasındaki güvenlik görevlileri sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı karı-kocayı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.







Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü hayatını kaybetti. Hüseyin Y.’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Feride Y.’nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.



Olay yerine gelen polis şok oldu



Trafik kazasıyla ilgili inceleme yapmak üzere olay yerine gelen polis, açık olan motor ve çamurluk kısmında çok sayıda kaçak sigara buldu. Olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, otomobili detaylı incelemek üzere emniyet bahçesine çektirdi.





Kaynak : İHA