Katliama ödül

Suriye'nin İdlib şehrini kimyasal bomba ile vuran pilot Muhammed Yusuf El-Hasuri'ye Suriye Genelkurmayı tarafından cesaret ödülü verildi.



4 Nisan Salı günü Idlib'e bağlı Han Şeyhun kasabası Esed rejimine bağlı savaş uçakları tarafından vuruldu.







100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıda en 500 Suriyeli sivil de yaralanmıştı.



Ölenlerin büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kimyasal saldırı sonrası pilota verilen cesaret ödülü büyük tepki topladı.

