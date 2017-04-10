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Katliama ödül

Esed rejimi, geçtiğimiz hafta İdlib'de kimyasal katliam yapan pilotu ödüllendirdi. Çoğu çocuk 100 sivilin katledildiği, 500 sivilin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren pilota 'cesaret ödülü' verildi.

Dünya / 10 Nisan 2017 Pazartesi 13:16
Katliama ödül

Suriye'nin İdlib şehrini kimyasal bomba ile vuran pilot Muhammed Yusuf El-Hasuri'ye Suriye Genelkurmayı tarafından cesaret ödülü verildi.

4 Nisan Salı günü Idlib'e bağlı Han Şeyhun kasabası Esed rejimine bağlı savaş uçakları tarafından vuruldu.



100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıda en 500 Suriyeli sivil de yaralanmıştı.

Ölenlerin büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kimyasal saldırı sonrası pilota verilen cesaret ödülü büyük tepki topladı.

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