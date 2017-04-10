Kahvehane basan teröristler yakalandı

İstanbul'da DHKP-C'li teröristler llerinde silahlarla bir kahvehane basıp 'evet' oyu verecekleri tehdit etmişti.



İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen bu olayda AK Parti ve MHP aleyhine sözler savuran kişiler 'evet' oyu verenleri cezalandıracaklarını belirtmişti.



ÇOK SAYIDA KAYDI BULUNUYOR



Kamuoyu tarafından oldukça tepki gören bu görüntülerin yayılmasının ardından polis operasyonun düğmesine bastı.



Yoğun çalışmaların ardıdan kahvehane basan teröristler gece operasyonuyla yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.



Şüphelilerin örgüt suçundan bir çok kayıtları olduğu öğrenildi.



Kahvehaneyi basıp 'evet' oyu verecekleri ölümle tehdit ettiler!