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İtalya'da G7 zirvesi: Gümdemde Suriye de var

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Kanada, Fransa ve İtalya’nın oluşturduğu G7’nin dışişleri bakanları İtalya’nın Lucca kentinde bir araya gelecek.

Dünya / 10 Nisan 2017 Pazartesi 14:21
İtalya'da G7 zirvesi: Gümdemde Suriye de var

Lucca kentinde bir araya gelecek G7 ülkeleri dışişleri bakanları terör, Suriye, Irak, Libya, İran, Afrika'yı ele alacak. Toplantı iki gün boyunca sürecek. Y

arın düzenlenecek Suriye konulu özel oturuma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları da katılacak.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Irak ve Suriye'de yaşanan sorunlar ve bölgeden terör örgütü DEAŞ'ın temizlenmesi, neler yapılabileceği konuları görüşülecek.

Kaynak : İHA


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