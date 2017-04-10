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İsveç'te terör kurbanları için saygı duruşu

İsveç’te kamyonla düzenlenen saldırıya ilişkin Stockholm Belediye Sarayı’nda bugün saygı duruşu düzenlendi.

Dünya / 10 Nisan 2017 Pazartesi 17:45
İsveç'te terör kurbanları için saygı duruşu

Stockholm Belediye Sarayı'nda düzenlenen saygı duruşuna, İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, Kraliçe Sylvia, Veliaht Prenses Victoria, Prens Daniel, İsveç Başbakan Stefan Löfven ve bütün partilerin liderleri katıldı.

Saygı duruşu saat 13.00'te başladı.

Bütün Dünya liderleri İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayarak taziyelerini sundu. ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi Löfven'i arayarak taziyelerini sundu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Basbakan Stefan Löfven'e gönderdiği başsağlığı yazısında “Kalbim şu anda Stockholm için atıyor' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16. Carl Gustaf'a başsağlığı mesajı gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “İsveç'e terör konusunda her türlü yardımı yapmaya hazırız. Onlar da taziyelerini bildirdiler” açıklamalarında bulundu. Başbakan Stefan Löfven'de kendilerine başsağlığı dileklerini sunan tüm dünya devlet liderlerine teşekkür mesajı yayınlayarak 'Bütün dünya ülkelerinden taziye dilekleri ve dayanışma için bende teşekkür ederim' dedi.
Kaynak : İHA

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