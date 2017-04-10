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İçişleri Bakanlığından haftalık değerlendirme

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 456 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 570 kişinin gözaltına alındığını belirterek, 33’ü ölü 2’si teslim, 8’i sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel / 10 Nisan 2017 Pazartesi 11:12
İçişleri Bakanlığından haftalık değerlendirme

Bakanlıktan yapılan terörle mücadele ile ilgili yapılan haftalık değerlendirmede, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 456 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 570 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 77 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 963 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 76 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, 33'ü ölü, 2'si teslim, 8'i sağ olmak üzere toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak : İHA

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