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Hulusi Akar'ın fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Güncel / 10 Nisan 2017 Pazartesi 00:10
Hulusi Akar'ın fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde

Sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, uyuyan iki askerin başında gülümserken görülüyor. Fotoğrafın ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor.

19 YIL ÖNCE OPERASYONDA

Paylaşılan diğer fotoğraflarda ise Genelkurmay Başkanı Akar'ın 1998 yılında Tunceli Dağları'ndaki operasyon sırasında çekilen görüntüleri yer alıyor. Karelerden birinde Akar, dağda askerleriyle birlikte operasyon sırasında görülüyor.

İşte o fotoğraflar...






Genelkurmay BaşkanıHulusi Akar


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