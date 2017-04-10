USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

'Fetulah' olan adını 'Mert' olarak değiştirdi

Kütahya’da emlakçılık yapan 25 yaşındaki Fetulah Tetik, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün elebaşı ile aynı adı taşımaktan utanç duyduğunu belirterek, adını mahkeme kararıyla ’Mert’ olarak değiştirdi.

Yaşam / 10 Nisan 2017 Pazartesi 13:58
'Fetulah' olan adını 'Mert' olarak değiştirdi

Mert Tetik, daha önce Fetulah olan ismini ülkesine darbe girişiminde bulunan kişi ile aynı ismi taşımamak için değiştirdiğini ifade ederek, 'Kütahya'da beş yıldır inşaat emlak sektöründe çalışıyorum. Darbe girişimi gecesi Kütahya'da idim, arkadaşlarımla beraber nöbetlere katıldım. Ailemin de onayı ile geçtiğimiz yıl aralık ayında adımı değiştirmek için mahkemeye başvurdum. Bu hafta da mahkeme yapıldı ve yeni adıma kavuştum. Çok mutluyum' diye konuştu.


Kaynak : İHA

Fethullah Gülen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı