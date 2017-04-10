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Esad hayatını şokunu yaşayacak!

ABD'nin füze saldırısı sonrası Esad rejimine en büyük desteği veren ülke oldu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise son yatığı açıklamada ezber bozdu 'Suriye'de reform gerekli' dedi.

Dünya / 10 Nisan 2017 Pazartesi 11:44
Esad hayatını şokunu yaşayacak!

Ruhani, başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan İran seçimleri ve bölgesel konularla ilgili soruları cevapladı.

RUHANİ: ''SURİYE'DE REFORM GEREKLİ''

Esad rejimine sınırsız desteğiyle bilinen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Esad sorusu üzerine ''Suriye'de reform gerekli'' diyerek herkesi şaşırttı.

"Suriye'de kimyasal silah kullanılması ve İran'ın Esad'i desteklemesi dünyadaki hassasiyeti artırdı. İran'ın Suriye politikasını değiştirmesi düşünülüyor mu?" sorusuna karşılık Ruhani, "Batı teröristlere destek vermeye son vermelidir. Elbette Suriye devletinde reformlar yapılması da gerekmektedir" dedi.



RUHANİ: ''ABD'NİN SALDIRISI YANLIŞ''

İran Cumhurbaşkanı, Esad rejiminin kimyasal silah saldırısının ardından ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin ise "ABD'nin Suriye'ye saldırması yanlıştı. Bu ilk defa gerçekleşti. Tekrarı çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak : AA

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