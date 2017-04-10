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DHKP-C'li terörist CHP üyesi çıktı

Kahvehane basıp 'evet'cileri ölümle tehdit eden DHKP-C'li teröristin, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu belirlendi. Silahla kahvehane basan Umut Güney'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı.

Güncel / 10 Nisan 2017 Pazartesi 19:28
DHKP-C'li terörist CHP üyesi çıktı

İstanbul Okmeydanı'nda ‘Evet' çalışmalarının yapıldığı bir kahvehaneyi basan DHKP-C'li teröristlerden birinin, CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu belirlendi.

Dün yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla kahvehaneyi basan teröristler, “Bırakın okey masalarını. Bizler cephe milisleriyiz. Bu mahalle de AKP'nin çalışmalarına, propagandalarına geçit vermeyiz. Herkes bunu böyle bilsin” demişti.

CHP'li vekil daha önce sahip çıkmıştı

DHKP-C'li Umut Güney, geçtiğimiz Kasım ayında da gözaltına alınmış, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş eli silahlı teröriste sahip çıkarak, serbest bırakılmasını talep etmişti. Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'da 'CHP Bahçelievler Gençlik Kolları üyemiz Umut Güney, Cumhuriyet'in önünden gözaltına alınmıştır. Derhal bu haksız gözaltıya son verilmelidi' ifadelerini kullanmıştı.


Teröristler ölümle tehdit etmişti

Mahallenin kendi mahalleleri oduğunu iddia eden şehir eşkıyaları, “Bu mahalle devrimcilerin mahallesidir, öyle kalacaktır. Bu mahallede AKP, MHP ve herhangi bir faşist propaganda yapan olursa cezalandırılacaktır. Bu böyle bilene” tehditleri savurmuştu.

Kahvehanedekileri ölümle tehdit eden teröristler, olay yerinden kaçmıştı.

BahçelievlerBarış YarkadaşMilletvekiliKemal KılıçdaroğluGençlik Kolları


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