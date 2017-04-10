Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çorum konuşması...

15 Temmuz'da Çorum'un kahraman evlatları yine destan yazdı. O gece 13 Çorumlu kardeşimiz darbeciler tarafından kalleşçe katledildi. Dava arkadaşım Erol Olçok bunlardan biridir. Evde kalmasına yönelik ısrarlara rağmen babasıyla giden Abdullah Talip bu yiğitlerdendir. Kılıçdaroğlu, baktım televizyonda bir şeyler söylüyor. Türkiye'de darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım diyordu.
Bugün gazeteleri okudunuz mu? Televizyonları seyrettiniz mi? Bütün görüntülerde VIP'ten nasıl kaçtığını gösteriyor. NTV'de diyor ki; Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma müdürleri haber verseydi ben kendilerini beklerdim diyor. Ben tüm milletime çağrıyı yaptım. O akşam orada binlerce kişi vardı, sen neden kaçıp gittin? Bu iş yürek ister. Bu iş kürekle olmaz, yürekle olur. Ben açıklamalarımı yaptım, darbeye karşıyım dedim diyor. İyi ki dedin. Sen orada vatandaşınla beraber olacaktın.
Yenikapı'ya ben kendisini davet ettim. Olumsuz cevap geldi. Baskılara dayanamayıp geldi. Sonradan ben Yenikapı ruhuna karşıyım dedi. Kılıçdaroğlu'da birlik beraberlik ruhu yok. İşte bu ruh burada. Darbeciler hainler sadece sizlerin kahraman evlatlarının kanına girmediler.
Şu anda teröristler kaçacak delik arıyor. Sonuna kadar kovalayacağız. Bu ülkenin huzuru için ne gerekiyorsa yapacağız.
Ana muhalefetin başındaki zat utanmadan 15 Temmuz'a kontrollü darbe diyor. Sonra geri adım atıyor. Ben bunu ilk defa söylemiyorum diyor. Bunun yaptığı tabi ilk defa değil. Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine suç bastırıyor. Delikanlıca hatasını kabul etmek varken yeni yalanların peşine takılıyor. Sen nasıl bir adamsın? İnsanda biraz yüz olur. 249 şehide karşı saygın olur. Sen kaçtın kurtuldun ama bak Tayyip Erdoğan tüm ailesi, arkadaşları, vatandaşlarıyla birlikte F-16'lar üzerimizden geçerken Yeşilköy Havalimanı'nda oturup operasyonu yönettik. Ertesi gün bu iş bitirildi.
29 gün milletim meydanlardan koptu mu? Ana muhalefetin liderinin görevi FETÖ'ye borozanlık yapmak mıdır? TV programında utanmadan, 'cumhurbaşkanı başbakan darbe operasyonunu örtmeye çalışıyor' diyor. Bundan sonrası yargıya ait, bu atılan adımları görmüyor musun? Biz karakterli insanlarız. Bu milletin faydası neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Bunlar freni patlamış kamyon gibi, nereye gittiklerini bilmiyorlar.
Acaba bu zat tüm bu söylediklerinden sonra şehit ailelerinin ve binlerce gazinin yüzüne nasıl bakacak? Bunların içinde millete düşmanlık var. Birileri FETÖ'nün avukatlığını yaparken diğeri evet diyenleri denize dökmekten bahsediyor. Dün İzmir'deydik, yüz binler meydandaydı. Bekledim denize dökerler diye ama gelen giden olmadı. Neyi denize döküyorsun? Haddini bil. Bunlar terbiyeden muaf. Öbürü İzmir milletvekili çıkıyor seçim otobüsünden polisimize ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor, it diyor.
Kandil hayır diyor, İmralı hayır diyor, Pensilvanya hayır diyor... Ben de diyorum ki; bunlar hayır derken söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Onlar hayır derken aynı söylemi paylaşanlar onlar gibidir.
İsterdik ki parlamentodaki tüm partiler bu konuda beraber olsunlar. Anayasa değişikliği asla bir parti ile ilgili değildir. Ülkenin geleceği ile ilgilidir. 16 Nisan'da milletimizin onayına sunulan
anayasa değişikliği bir şahsa yönelik değildir. Tutturmuşlar tek adam tek adam. Bundan sonra bu ülkeyi bölemeyeceklerinden rahatsız oluyorlar.
Bu paketin hazırlanmasında AK Parti ve MHP ellerini taşın altına koydu. Bu paket milletin önüne bu iki partinin milletvekillerinin oylarıyla geldi. Şimdi sıra sizde. Burada da AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim, MHP'ye, BBP'ye, Saadet Partisi'ne, CHP'ye gönül veren kardeşlerim gelin el ele verelim.'