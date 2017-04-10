Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çorum konuşması...

'Bizim gözümüzde 81 vilayetin tamamı eşittir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dili, bölgesi etnik kimliği ne olursa olsun 80 milyonun tamamına aynı nazarla bakıyoruz. Bizde alevi, sünni ayrımı yok. Bizde Türk, Kürt, çerkez, laz... ayrımı yok. Bizde 80 milyon aynıdır. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz eyyy Kemal....' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da halka seslendi...



Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt vardı.



Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki görüntülerini hatırlatan Erdoğan, 'Sen neden kaçıp gittin' diye sordu.





'Denizi dökme' sözleri üzerinden Bozkurt'u da eleştiren Erdoğan, İzmir'de dün düzenlenen mitinge değindi ve 'Dün İzmir'deydik, bekledim denize dökerler diye ama gelen giden olmadı' ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Sizlerden bu pazar rekor bir oy oranı bekliyorum. Çorum'un dosta güven düşmana korku salacak bir evet oyu ile tarih yazacağına inanıyorum. Öyle bir evet deyin ki zalimlerin yürekleri titresin. 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet diyor muyuz? Çorum'da ve Türkiye'de artık sandığın rengi evet... 16 Nisan demokrasi şölenimiz şimdiden mübarek olsun.



Hiçbir ilimize üvey evlat muamelesi yapmadık, yapmıyoruz. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz, ey Kemal... Biz yaptığımız yatırımlarda şurada bu parti var burada bu parti var demedik. Çorum'a 14 yılda 14 yılda 11 katrilyon liralık yatırım yaptık. Çorum'a üniversiteyi kim kazandırdı? Sağlıkta alt yapıyı tamamen yeniledik.



Şimdi sıra sevgili kardeşim, yol arkadaşım Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ni yaptık. Sizler bizi desteklediğiniz sürece ter dökmeye devam edeceğiz. Milletin gönlüne girmeden iktidarda kalamazsın. Yoksa yaptığım iş sadece koltuğu işgal etmektir.