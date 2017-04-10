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CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, halk oylamasında 'evet' oyu kullanacağını açıklayan CHP'li belediye meclis üyesi Ferdi Erdoğan, gelen tepkiler üzerine partisinden istifa etti.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 17:27
CHP'li belediye meclis üyesi partisinden istifa etti

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk oylaması süreciyle ilgili bazı açıklamalarda bulunduğunu belirterek, 'Ben sistem değişikliğini desteklediğimi söyledim. Yani bunun bir parti meselesi değil de büyük Türkiye meselesi olduğunu söyledim.' dedi.

Bu açıklamalarının ardından partisinden tepkiler geldiğini vurgulayan Erdoğan, 'İhraç edileceğim, disiplin kuruluna sevk edileceğim yönünde duyumlar aldım. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Parti içi demokrasi de böyle söylemler normaldir. Benim kendi görüşüm bu. Böyle bir tepki alınca da... Açıkçası beni kimse ihraç edemez.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şahsi çabalarıyla partisinin seçimlerdeki oyunu artırdığını belirterek, 'Partimin bana bahşettiği bir merci değildi, kendi hakkımızla aldığımız bir başarıydı. Böyle bir tepki alınca, rahatsız oldum. Ben de partimden istifa edip, bağımsız bir şekilde siyasi hayatıma devam edeceğim.' diye konuştu. Kaynak : AA

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