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"Böyle bir adamı bir dakika tutmam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Evet diyenleri denize dökeceğiz” diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’la ilgili hiçbir işlem yapılmamasını eleştirerek, “Kılıçdaroğlu, adamına kesin ihraç talebiyle disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı. Ben partimin içinde böyle adam olsa bir dakika tutmam" dedi.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM ve TRT ortak radyo yayınında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir parti ve kişi meselesi olmadığını ifade eden Erdoğan, sistemin kabul edilmesi durumunda 2019 yılında yapılacak olası seçimle ilgili ise, kimsenin yarına çıkma garantisi olmadığını belirtti.

Erdoğan, “Ben Rabbimin bize emrettiği şekilde hayatı yaşıyorum. Her an ölebiliriz ama hiç ölmeyecekmiş gibi de makamımızda hizmetlerimizi sürdürürüz. 2019 seçiminde aday olup olmayacağım kesinleşmiş şeyler değil. Milletimizin idrakine saygı duyacağı” dedi

Erdoğan, “Evet diyenleri denize dökeceğiz” diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u ve bu milletvekili hakkında hiçbir işlem yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi.

“Kılıçdaroğlu, 'Denize dökeceğiz' diyen adamına kesin ihraç talebiyle disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı” diyen Cumhurbaşkanı, “Ben partimin içinde böyle adam olsa bir dakika tutmam” dedi.

Kaynak : İHA

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