Beyaz Saray'dan flaş Suriye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'de operasyonlara devam edilebileceği ifade edilirken, 'ABD'nin Suriye halkına yapabileceği en büyük iyilik DEAŞ tehdidini engellemektir' denildi.



Sean Spicer, kendisine gelen bir soru üzerine, 'Eğer bebeklere saldırırsanız, Trump'ın vereceği tepki böyle olacak' cevabını verdi.



Spicer, 'Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'de, istikrar ve barışın hakim olmasını düşünemiyorum' dedi.