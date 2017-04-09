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Başkent trafiğinde tehlikeli oyun

Ankara’da seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen 3 patenci gencin tehlikeli oyunu yürekleri ağızlara getirdi.

3. Sayfa / 9 Nisan 2017 Pazar 21:12
Başkent trafiğinde tehlikeli oyun
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Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Patenci 3 genç, Ayaş Caddesi üzerinden Fatih Mahallesi istikametine seyreden bir otomobile arka arkaya tutunarak ilerlemeye başladı.

Trafiğin hızlı aktığı caddede metrelerce otomobille birlikte ilerleyen patenci şahıslar, yoldan geçen diğer vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.

Yoldan geçen bir vatandaşın çektiği görüntülerde tehlikeli yolculuk saniye saniye kaydedildi.

Kaynak : İHA

Tehlikeli Yolculuk


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