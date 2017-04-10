Başbakan Yıldırım: İnşallah pazar günü Türkiye'nin ufkunu aydınlatacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Aydın mitinginde konuşuyor.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Pazar günü inşallah sandığa gidiyoruz mührümüzü oy pusulasına beyaz tarafına 'Evet, 'Evet', 'Evet' diye basıyoruz. İnşallah pazar günü Türkiye'nin ufkunu aydınlatacağız. 16 Nisan'da Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Biz devlet sistemi değil rejim değil hükümet sistemini değiştiriyoruz. Devletin sistemi Cumhuriyettir. Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyetimizi Kurtuluş Savaşımızla canımızla kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiye'nin kurduğu Cumhuriyeti değiştiremez, Cumhuriyete el, dil uzatamaz.



''ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CHP'YE NE DEMELİ?''



Neden terör örgütleri bu değişikliğe 'Hayır' diyor anlıyorsunuz değil mi? PKK, FETÖ, HDP yetmedi Avrupa bazı ülkelerin yöneticileri 'Hayır' diyor. Bu ne demektir? Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ne kadar çevre varsa bunlar bu değişikliğe karşı. Hadi bunları anladık peki Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli? CHP, CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum bu değişiklik bir rejim değişikliği değildir sadece 1982'den kalma 35 sene önce darbe ile yazılan anayasanın değişikliğidir.



''SANA YAKIŞAN 'EVET' DEMEKTİR''



Bugün Sayın Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı) diyor ki '82 Anayasası'na Hayır dedim.' 35 yıl geçmiş hala orada. Sen neye 'Hayır' dedin arkadaş? Sen darbe anayasasına 'Hayır' dedin. Biz de senin 'Hayır' dediğin anayasayı değiştiriyoruz. O halde sana düşen 'Hayır' demek değil senin dediğini yapıyoruz değiştiriyoruz, sana yakışan 'Evet' demektir.



''16 NİSAN'DA 27 MAYIS PARANTEZİNİ HEPTEN KAPATIYORUZ''



16 Nisan'da 27 Mayıs ile başlayan bu dönemi artık sona erdiriyoruz. 16 Nisan'da 27 Mayıs parantezini hepten kapatıyoruz. Aydın, darbeler dönemini sonlandırmaya güçlü Türkiye'ye iktidara var mısın?



''BUNDAN SONRA MİLLET NE DERSE O OLACAK''



Artık hiç kimse hiçbir kurum Cumhurbaşkanını Meclis'i hükümeti tehdit edemeyecek. Bundan sonra millet ne derse o olacak. Çünkü patron sizsiniz. Bu sistemin adı garantili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. CHP bundan rahatsız. Çünkü CHP 27 Mayıs'ın mimarlarından. 16 Nisan'da bu parantezin kapanmasını istemiyorlar.



''HADDİNİ BİL HADDİNİ''



Biz 'Hayır' diyeni de 'Evet' diyeni de aynı derece onurlu biliriz başımızın tacı biliriz. CHP milletvekili ne diyor kendini bilmez densiz 'Evet diyenleri denize dökeceğiz İzmir'den.' Haddini bil haddini. Önce edepli ol. Sen kimsin bu millete dil uzatıyorsun?



''ALLAH BUNLARA AKIL FİKİR VERSİN''



CHP'nin eski Genel Başkanı (Deniz Baykal) diyor ki 'Eğer Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz.' Allah bunlara akıl fikir versin.



''350 KİLOMETRE TÜNEL YAPTIK, ŞU YALANLARI BİZİM TÜNELİN BOYUNU GEÇİYOR''



Bu sistem Türkiye'ye huzur kardeşlik getirecek, özgürlükleri daha da artıracak. Aydın'ın turizmi daha çok gelişecek. Geçmişte olduğu gibi hiç kimse bir başkasının kılığına kıyafetine yediğine içtiğine karışmayacak karışamayacak. Muhalefetin yalanları artık o kadar oldu ki takip etmekte zorlanıyoruz. Biz 14 yılda Türkiye'de karayollarında 350 kilometre tünel yaptık şu yalanları arka arkaya koydum bizim tünelin boyunu geçiyor. Bu kadar yalan olmaz. Her gün zihinlerinizi bunlandırmaya çalışıyorlar.''