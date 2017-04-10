Başbakan Yıldırım'dan binlerce esnafa müjde

Başbakan Binali Yıldırım Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Başbakan Yıldırım canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Başbakan Yıldırım, esnaf borçlarının yapılandırılacağını ve mobilya ile beyaz eşyada KDV indirimi süresinin uzatılacağını açıkladı.



Başbakan Yıldırım 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kuvvetler birliği getirdiği' eleştirileri için 'Bu sistem, asıl kuvvetler ayrılığını netleştiriyor. Öncekinde kuvvetler ayrılığı yok.' ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:



Bu sistem yerli ve millidir, özümüzün sistemidir. Bizim insanımızın tabiatına uygundur. Dışarıdan bir modeli aynen alıp uygularsak biz yine sorun yaşarız. Akademisyenler teorik bakıyor, biz hayatın içindeyiz.



Vesayet odaklarından kurtulmak için sistemi değiştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz sistem baba ile oğlu birbirine düşürür.





