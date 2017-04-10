Balık yedikten sonra süt içti hayatını kaybetti!

Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi öldü. Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Serhat Gökçe (21), evde balık yedi, süt içti.



Bir süre sonra rahatsızlanan Gökçe, arkadaşlarının haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan ESOGÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Serhat Gökçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : İHA