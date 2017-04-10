İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Soylu, burada öğrencilere seslenerek, “Tarihin çok önemli bir anına şahitlik ediyoruz. Geçmişimizin bize bıraktığı mirasın, medeniyetin, topraklarımızın, bağımsızlığımızın yarına nasıl taşınıp, taşınılmayacağının karar verilmesine tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, geçmişten bugüne büyük sıkıntılar yaşandığına vurgu yaparak, “Biz çok badirelerden geçtik. Bu millete, bu memlekete çok sıkıntılar yaşattılar. Demokrasiyi Truva atı olarak kullandılar. Değerlerimizi, inançlarımızı, kimliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü ve geleceğimizi, hepsini baskı altına almaya çalıştılar” şeklinde konuştu.



“Bu iki anayasa da hayırsız anayasadır”



“Kendi tarihimizle bezenmiş bir anayasa ile yola geleceğe devam etmek durumundayız” ifadelerini kullanan Soylu, “Bir daha bunları yaşamamak istiyoruz. İki anayasa da biri rahmetli Menderes’in idamı üzerine yazılmış anayasadır, onun kanı ile. İkincisi de evlatlarımızı sağcı-solcu diye birbirine düşürüp, onların kanı üzerinden günlerce darbe olgunlaşsın diye bekleyenlerin anayasası. Bu iki anayasa da hayırsız anayasadır. Bu iki anayasayı bugün savunanlar da ne yaptıklarını ne için savunduklarını bir kısmı bilmekte bir kısmı bilmemektedir. Bu ülkede yıllardan beri bu mücadele devam eder” dedi.



Son olarak CHP’li seçmenlere seslenen Süleyman Soylu konuşmasını şu şekilde tamamladı:



“Zannetmeyin ki o Konya milletvekilinin söylediği söz bugün tesadüf olarak ortaya çıkmış bir sözdür. Ya da Deniz Baykal’ın söylediği söz yanlışlıkla çıkmış olan bir sözdür. Biz bugün terörle mücadele ediyoruz değil mi? Ey CHP’li kardeşlerim şurada size sesleniyorum; biz size Murat Karayılan’dan daha mı uzağız? Biz size PKK’lı teröristlerden daha mı uzağız?” Kaynak : İHA