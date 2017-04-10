Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içinde yer alan ve antik çağların en önemli liman kentlerinden Assos'a dikilen, bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen Aristo heykeli yenilenerek kaidesine yeniden monte edildi.



Assos Antik Kenti girişine 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konulan 2,5 metre boyundaki Aristo heykelinin 1,5 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilen ve Behramkale köyü muhtarlığınca İzmir'de bir heykeltıraşa gönderilen heykelin onarımı tamamlandı.



Behramkale köyü muhtarı Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heykelin yenilenmesi için başlattıkları çalışmanın bittiğini söyledi.



Bu heykele zarar verenlerin bilinmediğini aktaran Kaplan, 'Bu kapsamda turizm sezonu öncesinde yenilenmiş hali ve kaidesiyle Assos'u Aristo'ya kavuşturduk. Heykelimiz yenilenmiş şekliyle kaidesine yerleştirildi.' dedi.



Aristo ve Assos



Antik çağların önemli liman kentlerinden Assos, Aristoteles'in ilk felsefe okulunu kurduğu yerleşim yeri olarak dünya tarihine geçti.



Sur duvarlarıyla korunan, yuvarlak ve kare kulelerle desteklenen antik kentte kazı çalışmaları 1980'de Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu tarafından başlatıldı. Tiyatro, agora, meclis binası, liman, nekropol ve gymnasiondan oluşan antik kentte kazılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan ve ekibi tarafından yürütülüyor.



Antik Yunan felsefesinin en önemli isimleri arasında yer alan ve akılcı yaklaşımı, bilimsel görüşleriyle felsefede 'gerçekçiliğin babası' ve 'mantığın öncüsü' kabul edilen Aristoteles, 20 yıl boyunca Platon ile onun Atina'daki akademisinde diyaloglarda bulundu. Daha sonra, Assos'ta bir felsefe akademisi kuran ve burada bir süre felsefe dersleri veren Aristo, Büyük İskender'in öğretmenliğini yaptıktan sonra Atina'ya dönüşünde akademisinin başına getirilmeyince, kent dışında kendi okulu Lykeion'u kurdu. Aristo, M.Ö 323 yılında, Büyük İskender'in ölümünden sonra, eski bir şiirinden dolayı dinsizlikle yargılandı ve Khalkis'te öldü. Kaynak : AA