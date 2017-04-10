Arkadaşlarının fotoğraflarını porno siteye yükledi

İngiltere'de Oliver Whiting isimli bir adam Facebook'taki kadın arkadaşlarının fotoğraflarını çalıp, bir porno sitesinde yayınladı. Korkunç olay mahkemeye kadar taşındı. Adamın kurbanları arasında üvey kız kardeşi bile var. Kadınların kabusu haline gelen Whiting 6 ay hapis cezasından da kurtuldu.



Facebook'taki kadın arkadaşlarının fotoğrafları çaldı, Photoshop programında yüzlerini porno yıldızlarına ait çıplak vücutlara montajladı. ABD merkezli porno sitesinde Oliver Whiting'ın kurbanı olan bir çok kadının fotoğrafı halen duruyor. Site fotoğrafları kaldırmayı reddediyor. Polis bile yaptığı açıklamada internet sitesine karşı güçsüz durumda olduklarını belirtiyor. Site her bir fotoğraf karesinin kaldırılması için 50 dolar talep ediyor.







Adamın kurbanları arasında 26 yaşındaki Nikki Elliott isimli bir kadın ve 2 yaşındaki kızı Olivia bile var. Nikki Elliott'ın sitesindeki fotoğrafında kızının kucağında durduğu beliriliyor.



Genç kadın olayla ilgili “İnternette hala fotoğraflarım var. Bu beni hasta ediyor. Bir sürü insan onları gördü ve hala görmeye devam ediyor. Bu beni gerçekten çıldırtıyor” dedi.







ÜVEY KIZ KARDEŞİNİN FOTOĞRAFI BİLE VAR



Üstelik Oliver Whiting'in kurbanlarından biri adamın üvey kız kardeşi Charley Hough… Charley'nin 16 yaşındayken okul üniformasıyla çekilmiş bir fotoğrafını porno sitesine koyan adam, kullanıcılara ‘Ona tecavüz etmek için ne kadar ödersiniz' diye soran korkunç bir de not düşmüş…



Mahkemelik olan olayda ilgili 11 farklı suçtan suçlu bulunan Oliver Whiting, 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak adam hapis cezasından kurtulmayı başardı.



Kurbanlar kötü haberi aldıklarında neye uğradıklarını şaşırdı. Şu anda 22 yaşında olan üvey kız kardeş Charley Hough ve 26 yaşındaki Nikki Elliott'ın hukuki mücadelesi sürüyor.

