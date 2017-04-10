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Abdulkadir Selvi'nin elinde anket sonuçları

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, referanduma 6 gün kala elindeki anket sonuçlarını açıkladı. Selvi'nin köşesine taşıdığı sonuçlara göre evet oyları önde.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 10:00
Abdulkadir Selvi'nin elinde anket sonuçları

16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala 'evet' oyları farkı açıyor. 

16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmenin nabzını tutan anket firmaları, sonuçları yayınlamaya devam ediyor.

3 FARKLI ŞİRKET
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, referanduma 6 gün kala elindeki anket sonuçlarını açıkladı. Selvi'nin köşesine taşıdığı sonuçlara göre; 3 farklı şirketin araştırmasında da 'evet' oyları önde.

EVET ÇIKACAK
Abdulkadir Selvi, yazısında "Üç anket sonucu var elimde. Evet 51, Hayır 49 Evet 51.5, Hayır 48.5 Evet 54, Hayır 46" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'IN ETKİSİ
Hürriyet yazarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahalara inmesinin 'evet' oylarındaki yükselişe katkı yaptığını da ifade etti.

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