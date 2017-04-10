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ABD'den Mısır'daki kilise saldırılarına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hristiyanların Palmiye Pazarı kutlamaları sırasında Tanta’daki Saint George ve İskenderiye’deki St. Mark Kiliselerine düzenlenen bombalı saldırıları “barbarca” olarak nitelendirdi

3. Sayfa / 10 Nisan 2017 Pazartesi 02:15
ABD'den Mısır'daki kilise saldırılarına kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerinde 43 kişinin öldürüldüğü kilise saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Hristiyanların Palmiye Pazarı kutlamaları sırasında Tanta'daki Saint George ve İskenderiye'deki St. Mark Kiliselerine düzenlenen bombalı saldırıları “barbarca” olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Ölenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.” denildi.

Açıklamada ayrıca, “ABD Mısır'ın güvenliği ve terörle mücadele çabalarına destek vermeye devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

-Saldırıları DEAŞ üstlendi

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ile El-Garbiyye bağlı Tanta illerinde iki kiliseyi hedef alan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DAEŞ yanlısı A'mak Haber Ajansında yer alan haberde, örgüte bağlı militanların, İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen ve Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan intihar saldırısı düzenlediği belirtildi.

İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kaynak : AA

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