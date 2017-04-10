USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

550 eski vekilden 'hayır' çağrısı

TBMM'de milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı yapmış 550 eski parlamenter 'hayır' çağrısı yaptı.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 12:45
550 eski vekilden 'hayır' çağrısı

TBMM'de geçmiş dönemlerde görev yapmış 16 siyasi partiden, 1 Cumhurbaşkanı Vekili, 4 TBMM Başkanı, 8 Başbakan Yardımcısı, 14 Parti Genel Başkanı, 108 Bakan ve 415 Milletvekilinin oluşturduğu '550 Milletvekili Girişimi' 16 Nisan referandumu için ‘hayır' çağrısı yapmak üzere Ankara'da bir araya geldi.

'YÜREKTEN 'HAYIR' DİYORUZ'
Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Hüseyin Cindoruk tarafından yapılan ortak açıklamada, 'Cumhuriyetin kurucu idaresine, gelmiş geçmiş anayasalara ve bilime aykırı olan, bu çok tehlikeli olduğunu düşündüğümüz öneriyi içimize sindiremedik. Yürekten ‘hayır' diyoruz. Cumhuriyetin hayırlı yurttaşlarına da inançla bu doğrultuda oy kullanmalarını öneriyoruz.' dedi.

DESTEK VERENLER
Oluşumda TBMM 20. Başkanı Hikmet Çetin, eski TBMM Başkanvekili Gürdal Mumcu, CHP'li eski bakanlar Adnan Keskin, Cevdet Selvi, Edip Gaydalı, Fırat Çay, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, DSP'li eski Bakanlar Hikmet Sami Türk, Ahmet Ziya Aktaş, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, ANAP'lı eski bakanlar Akın Gönen, Ali Bozer, Kurtceve Alptemuçin, İsmet Kaya Erdem, MHP'li eski bakanlar Enis Öksüz, İbrahim Yaşar Dedelek, DYP'li eski bakanlar Esat Kıratlıoğlu, Ayfer Yılmaz, Hamdi Üçpınar, SHP'li eski bakan Güler İleri ve AK Partili eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır gibi isimler yer alıyor.

İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! İngiliz şirketten çarpıcı anket sonucu! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! CHP 2011'deki vaadine şimdi karşı çıkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anketler ne diyor? CHP tabanı karıştı CHP tabanı karıştı Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa teklifine onay HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası HDP'lilerden teröristlerle 'Hayır' kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama

Anayasa Referandumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı