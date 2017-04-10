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380 bin personel sandığı koruyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “16 Nisan Pazar günü 55 milyon 319 bin 222 seçmen ülke genelinde kurulacak olan 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Sürecin güvenliğini temin etmek için 251 bin 788 emniyet, 128 bin 445 jandarma personeli olmak toplam 380 bin 223 personel görevlendirilmiştir" dedi.

Siyaset / 10 Nisan 2017 Pazartesi 14:21
380 bin personel sandığı koruyacak

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlığın Konferans Salonunda halk oylaması seçim güvenliğiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Soylu, "Sandıktan çıkan irade bizim için esastır. Hem aziz milletimizle hem bu seçimleri dikkatle izleyecek olan bütün dünyaya şunu ifade etmek isterim ki, 16 Nisan günü 55 milyon 319 bin 222 seçmen sandığa kardeş olarak vatandaş bilinciyle gidip, kardeş olarak vatandaş bilinciyle geri dönecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmamalıdır” ifadelerini kullandı. Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

"16 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimlerin güvenliği noktasında vatandaşların güven ve huzur içinde sandığa gidip oylarını kullanabilmeleri için gerekli bütün tedbirler İçişleri Bakanlığımız tarafından alınmış, görevlendirmeler yapılmış ve olası gelişmelere göre stratejik planlar ve tedbirler hazırlanmıştır. 16 Nisan Pazar günü 55 milyon 319 bin 222 seçmen ülke genelinde kurulacak olan 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak. Sürecin güvenliğini temin etmek için 251 bin 788 emniyet, 128 bin 445 jandarma personeli olmak toplam 380 bin 223 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması için görevlendirilmiştir. 6 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet olarak planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı tarafından bildirilecek enerjiyle ilgili kritik tesislerin, trafo merkezlerinin korunması için 3 bin 476 devriye olmak üzere, 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 ekip olmak üzere 8 bin emniyet genel müdürlüğü personeli görevlendirilmiştir. Siber saldırılara karşı ise ilgili birimler 24 saat esasına göre çalışacaklardır."
Kaynak : İHA

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