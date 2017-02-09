USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Yunanistan kapıda vize veremeyecek

Ege’deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlamak amacı ile sınır kapısında verilen geçici vize uygulaması sonlandırıldı.

Dünya / 9 Şubat 2017 Perşembe 11:09
Yunanistan kapıda vize veremeyecek

Yunanistan, AB Komisyonunun almış olduğu karara tepkili. Alınan karara göre Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık amacıyla sınır kapısında verilen geçici vize uygulamasına son verildi.

Bu karara en büyük tepki ise, Yunan adalarındaki esnaftan geldi. Kararın, her yıl adaları ziyaret eden binlerce Türk turistleri etkilemesinden endişe ediliyor. Kapıda vize uygulaması alarak gelen turistlerin oranı düşük olsa da zor günler geçiren Yunan ekonomisi için yine de önemli bir faktör. Öte yandan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos, konsolosluklarda vize çalışanı sayısının arttırıldığını belirtti ve sıkıntılar yaşanmayacağını söyledi.

Bu pilot uygulama her yıl Ekim sonunda bitip Mayıs ayında başlıyordu. Yunanlar bu uygulamanın tüm yıl olmasını talep etmişlerdi. Uygulamanın Mayıs ayında başlayıp başlamayacağına dair kesin bir bilgi verilmedi.

Kaynak : İHA

Yunanistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı